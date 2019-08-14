''أنا وقلبي" لراسيل تقترب من 500 ألف مشاهدة خلال 15 يوما (فيديو)





أطلقت الفنانة المغربية المقيمة بدولة الكويت سهام رائق الملقبة بـ"راسيل" خلال حفل ضخم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الدار البيضاء، وبحضور حشد كبير من رجال الصحافة الاعلام أغنيتها الجديدة '' أنا وقلبي''.





واقتربت الأغنية من تحقيق 500 ألف مشاهدة بعد نحو 15 يومًا من طرحها.







وصورت راسيل الأغنية على طريقة الفيديو كليب بمدينة طنجة تحت ادارة المخرج حسن الكورفتي، وهي من كلمات سمير المجاري وألحان نبيل الحوري توزيع حمزة الغازي أما التسجيل فتم في استديو الموزع رشيد محمد علي.





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