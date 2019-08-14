وقفة بالورود في جنوة بإيطاليا تأبينا لضحايا حادث انهيار جسر موراندي

شارك عشرات المواطنين فى إيطاليا فى وقفة بالورود على الجسر المعروف بـ"موراندى"، تأبينا لضحايا حادث انهياره الأليم، والذى راح ضحيته 43 شخصا، وتسبب انهيار الجسر إرباكا كبيرا فى حركة المرور بالمدينة الإيطالية، سواء لمن يريدون الذهاب إلى الميناء، أو من يقصدون الجنوب متجهين صوب فرنسا.





وفى فبراير الماضى، بدأت أشغال هدم جسر "موراندى" بالكامل، والذى أدى انهياره إلى وقوع عشرات السيارات من ارتفاع يصل إلى خمسين مترا، وسيقام جسر جديد فى الموقع نفسه.





وبدأت حكومة الائتلاف اليمينية فى إيطاليا، فى تشييد الجسر فى أقرب وقت ممكن.