تقارير.. نيمار على بعد خطوة من هذا الفريق





وأكدت شبكة " ESPN" أن نيمار ووالده لديهما ثقة كاملة في عودة اللاعب إلي الكامب نو معقل برشلونة هذا الصيف.





ويتواجد نيمار ووالده في البرتغال وذلك لحضور لاعب باريس سان جيرمان حفلًا غنائيًا للمطربة البرازيلية "باولا فرنانديز". وقام نيمار بالتقاط الصور التذكارية مع أعضاء فرقة المطربة فرنانديز وقام بالصعود لخشبة المسرح ووجه تحية للجمهور الذي حضر إلى الحفل.





يذكر أن باريس سان جيرمان طلب 250 مليون يورو للموافقة على رحيل "نيمار" هذا الصيف.

ذكرت تقارير إعلامية أسبانية أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح قريبًا من العودة لنادي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.