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ريال مدريد يستغني عن لاعب جديد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:51 م
ريال مدريد يستغني عن لاعب جديد
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علاء خليف
 
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أعلن نادي ريال مدريد انتقال حارس مرماه الشاب أندريه لونين إلي نادي بلد الوليد الاسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم علي سبيل الإعارة.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أعلن فيه انتقال "لونين" لنادي بلد الوليد جاء فيه: "وافق ريال مدريد علي إنتقال أندريه لونين إلي ريال بلد الوليد لهذا الموسم ، وحتى 30 يونيو 2020".

الجدير بالذكر أن "لونين" انتقل  إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من زوريا لوهانسك، ثم تمت إعارته لنادي ليجانيس الاسباني، ولعب معه الموسم الماضي، قبل أن يتم إعارته مجددًا لبلد الوليد.
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