خالد الجندي: 10 ذي الحجة "يوم افعل ولا حرج"
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:17 ص
نعيم يوسف
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وصف الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، يوم 10 ذي الحجة بأنه "يوم افعل ولا حرج"، حيث يمكن للشخص أن يفعل بعض الأمور حتى لو نسيها.
وأوضح "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، الثلاثاء، أن هذا اليوم هو يوم "منى"، أو "يوم التحلل"، أو يوم النحر، وهو أول يوم العيد في مصر.
وتابع: "اليوم ده اسمه افعل ولا حرج.. نسيت وحلقت قبل أن أرمي.. افعل ولا حرج.. نسيت ونحرت قبل أن أحلق.. افعل ولا حرج.. نسيت وطفت قبل أن أرمي.. افعل ولا حرج".
ولفت إلى أن هذا اليوم ليس اليوم الأول لأنه ليس من أيام التشريق، وهي ثلاثة فقط، وهي يوم 11 ذي الحجة، و12 ذي الحجة، و13 ذي الحجة.
وأوضح أنه تم تسميتها بـ"التشريق"، لأنهم كانوا يشرقون (أي يقطعون) اللحم وينشرونه في الشمس لكي لا يفسد.
وأوضح "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، الثلاثاء، أن هذا اليوم هو يوم "منى"، أو "يوم التحلل"، أو يوم النحر، وهو أول يوم العيد في مصر.
وتابع: "اليوم ده اسمه افعل ولا حرج.. نسيت وحلقت قبل أن أرمي.. افعل ولا حرج.. نسيت ونحرت قبل أن أحلق.. افعل ولا حرج.. نسيت وطفت قبل أن أرمي.. افعل ولا حرج".
ولفت إلى أن هذا اليوم ليس اليوم الأول لأنه ليس من أيام التشريق، وهي ثلاثة فقط، وهي يوم 11 ذي الحجة، و12 ذي الحجة، و13 ذي الحجة.
وأوضح أنه تم تسميتها بـ"التشريق"، لأنهم كانوا يشرقون (أي يقطعون) اللحم وينشرونه في الشمس لكي لا يفسد.
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