232 ألف من مسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا حجوا بيت الله الحرام هذا الموسم

كشفت إحصائية صادرة عن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا عن اداء 232652 ألف حاج قادمين من 75 دولة يمثلون 5 قارات لفريضة الحج هذا العام.





وتصدرت قارة أوروبا القائمة، إذ قدم منها 186334 حاج يمثلون 42دولة ، أكثرها كان تركيا بـ82784 حاج ، ثم تأتي بريطانيا بـ23843 حاج ، ثم روسيا ثالثا ب23789حاج ، وتأتي فرنسا رابعة بعدد الحجاج أوروبيا بـ 13554حاج، تليها هولندا التي سجل عدد حجاجها هذا العام 4166 حاج.





فيما حج من قارة أمريكا الشمالية 17354 حاج ، من دولتين ، حيث أدى الحج 14118 من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قدم من كندا 3236 حاج.





وشهد هذا الموسم وصول 24603 حاج من دول آسيا الوسطى مقسمين على خمسة دول هي أوزبكستان ب7456 حاج، ثم قرغيزستان بـ 6015 حاج، يليها طاجيكستان بـ 5869، ومن كازاخستان سجلت الإحصائيات أداء 3026 حاج، وأخيرا تركمانستان بـ 2237 حاج.





وسجلت قارة استراليا قدوم 3897 حاج من أربع دول تصدرتها استراليا بـ3347 حاج، فيما قدم 390 حاج من نيوزلندا، ومن جزر فيجي أدى 157 فريضة الحج، ومن دولة جزر سليمان قدم 3 حجاج.





وسجلت دول أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي قدوم 370 حاج من 10 دول أكثرها كانت دولة ترينداد وتوباغو التي سجلت حضور 312 حاج ، وتأتي جزر البربادوس ثانيا ب24 حاج.

وتعد قارة أمريكا الجنوبية الاقل في عدد الحجاج هذا العام ، إذ بلغ عدد حجاجها من حملة جنسيات دولها 4 حجاج فقط 3 منهم من فنزويلا وحاج وحيد من البرازيل ، فيما غابت بقية الول اللاتينية عن حج هذا العام.





ويؤكد رئيس المؤسسة المطوفي طارق عنقاوي أن جميع حجاج المؤسسة أدواء الفريضة بيسر وسهولة وأمان ولم يتعضر أي منهم لأي مشكلة، مشسرا إلى أن المؤسسة جندت قرابة 57 مكتب خدمة ميدانية لتقديم أرقى واجود الخدمات وفق تعليمات ولاة الامرة .





ولفت إلى أن المؤسسة تتعامل مع كل الحجاج بطريقة واحدة، ولاتفرق بين جنسهم أو عرقهم ، فالجميع تحت راية الحج بمختلف أفكارهم وثقافتهم ولغتهم ، متمنيا أن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين .



