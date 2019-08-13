"مسام" ينتزع 965 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثاني من أغسطس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2019، من انتزاع 965 لغماً، منها 15 لغمًا مضادة للأفراد و458 لغماً مضاداً للدبابات و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.





وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80.951 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



