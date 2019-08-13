المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم توقع بروتوكول تعاون مع دار الرفاعي للنشر والتوزيع
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:33 م
الفجر الفني
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وقعت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم بروتوكول تعاون مع دار الرفاعى للنشر والتوزيع.
وقال الدكتور حسين الشافعى رئيس المؤسسة المصرية للثقافة والعلوم ان دار الرفاعى للنشر والتوزيع شركة متخصصة فى النشر والتوزيع والمشاركة فى المعارض الدولية خارج جمهورية مصر العربية وهو ما تسعى إلية المؤسسة لنشر اصداراتها حيث أن المؤسسة لديها العديد من الاصدارات باللغات العربية والروسية والانجليزية من أهم انشطة المؤسسة ، تبنى مشروعات جمع وتوثيق ونشر وإصدار التراث الثقافى ، تبنى مشروعات ترجمة ونشر الكتب والمجلات العلمية والثقافية وإصدارها.
كما أوضح الاستاذ ايهاب الرفاعى رئيس مجلس ادارة الرفاعى للنشر والتوزيع، أن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم تعتبر من المؤسسات التي تعمل على تنشيط العلاقات المصرية الروسية في شتي المجالات الثقافية المختلفة ولديها العديد من الاصدارات باللغات العربية والروسية والانجليزية .دار الرفاعى للنشر والتوزيع انشأت عام 2016 بغرض نشر وتوزيع الكتب فى جميع التخصصات. وتسويق المنتجات الهادفة الجادة التي تصدرها الجهات العاملة في المجال الثقافي في جميع أنحاء العالم .
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