أسعار النفط تسجل أعلي مستوي في أسبوعين عند التسوية
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:26 م
وكالات
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سجلت أسعار النفط أعلي مستوي في إسبوعين عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تأجيل واشنطن فرض تعريفات على بعض السلع من الصين إلى منتصف ديسمبر.
ومن شأن هدوء التوترات التجارية أن تقلل من مخاوف تباطؤ الطلب على الخام والتي كانت ضغطت على الأسعار في وقت سابق من التعاملات.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.
وفي سياق آخر، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري خلال الشهر المقبل إلى مستوى قياسي عند 8.77 مليون برميل يومياً
ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم عن الأسبوع الماضي.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو4 % إلى 57.10 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 31 يوليو الماضي.
وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 4.5 بالمائة إلى 61.21 دولار للبرميل.
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