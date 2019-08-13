مصطفى قمر يتصدر "تويتر" بعد طرح ألبومه الجديد

استطاع النجم مصطفى قمر أن يتصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد طرح أغاني من ألبومه الجديد.





وكتب عدد كبير من جمهور مصطفى قمر إشادتهم بالألبوم الجديد وإعجابهم بصوته معبرين عن فرحتهم بهاشتاج #مصطفى_قمر.





وجاءت التعليقات على النحو التالي:





‏فينك يا قمر النجوم وحشتنا

ياللي صوتك كهربا واداءك خرافي

‎#مصطفي_قمر.





‏الله على جمالك وجمال ابداعك ياقمر 😭😭😭نحكي ايه بقا 👇 ‎#مصطفى_قمر

‎#مصطفى_قمر .





‏‎#مصطفي_قمر

طريقه تحفة لأغنية تحفة من مطرب جميل جدًا برافو يا استاذ مصطفي 💙♥.









‏أغنية مصطفى قمر الجديدة حاجة فوق المتوقع بصراحة تحس أنها من قلب ذكريات الذكريات بتاخدك لعالم تانى شابو بجد👌😍❤

‎#مصطفي_قمر.













وطرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد بعد غياب طويل.





وحققت أغنية "س من الناس" للمطرب مصطفى قمر نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" فى 2 أغسطس الماضى.



