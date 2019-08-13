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بإطلالة أنيقة.. درة تحتفل باليوم العالمي للمرأة (صورة)

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:12 م
بإطلالة أنيقة.. درة تحتفل باليوم العالمي للمرأة (صورة)
درة
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شيماء عطية
 
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 احتفلت الفنانة درة التونسية باليوم العالمي للمرأة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام". 


ونشرت "درة" صورة جديدة لها، واستشهدت بمقولة ديانا فون فيرستنبرج: "لم أقابل قط امرأة ليست قوية، أنهن غير موجودات".
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