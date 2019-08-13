بإطلالة أنيقة.. درة تحتفل باليوم العالمي للمرأة (صورة)

احتفلت الفنانة درة التونسية باليوم العالمي للمرأة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام".





ونشرت "درة" صورة جديدة لها، واستشهدت بمقولة ديانا فون فيرستنبرج: "لم أقابل قط امرأة ليست قوية، أنهن غير موجودات".