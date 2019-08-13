رسالة مؤثرة من بدرية طلبة إلى والدها في ذكرى وفاته (فيديو)
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:31 م
شيماء عطية
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شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها عبر "انستجرام" بفيديو من مسرحيتها الجديدة "ريا وسكينة من تاني"، والتي تقدمها حاليًا على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، موجهة رسالة لوالدها الراحل الذي تمنت حضوره ومشاركته معاها هذه المناسبة.
وكتبت "بدرية": "اللحظة اللي كنت بتمناها دي مسرحية بطولتي وأنتاجي وفي مسرحي كان نفسي تكون معايا وتشوفني وتفرح بيا وأشوف ضحكتك الحلوة اللي كنت بحبها كان نفسي تكون موجود وأضحكك زي ما بضحك الناس لكن انا عارفه انك داعي لي وراضي عني علشان كدة ربنا بيراضيني وينجحني ويسترني انهاردة ذكري وفاتك بهديلك النجاح اللي انا فيه أبويا حبيبي ياللي بتشرف أني شايلة أسمك ربنا يرحمك ويسامحك ويغفرلك".
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اللحظة اللي كنت بتمناها دي مسرحية بطولتي وأنتاجي وفي مسرحي كان نفسي تكون معايا وتشوفني وتفرح بيا وأشوف ضحكتك الحلوة اللي كنت بحبها كان نفسي تكون موجود وأضحكك زي ما بضحك الناس لكن انا عارفه انك داعي لي وراضي عني علشان كدة ربنا بيراضيني وينجحني ويسترني انهاردة زكري وفاتك بهديلك النجاح اللي انا فيه أبويا حبيبي ياللي بتشرف أني شايلة أسمك ربنا يرحمك ويسامحك ويغفرلك🙏🏻
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