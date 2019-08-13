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احمد كامل يطرح أغنية "مش شرط" ويتصدر تريند جوجل ويوتيوب (فيديو)

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:30 م
احمد كامل يطرح أغنية مش شرط ويتصدر تريند جوجل ويوتيوب (فيديو)
احمد كامل
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طرح الفنان الشاب احمد كامل، أغنيته الجديدة "مش شرط"، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، التي اقتربت من نصف مليون مشاهدة.

وتصدرت أغنية "مش شرط" للفنان احمد كامل قائمة تريندات "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من انطلاقها، وتصدرت أيضًا الأغنية الجديدة قائمة محركات البحث "جوجل"، بعد تحقيقها أكثر من 600 ألف مشاهدة. 

ويذكر أن أغنية "مش شرط" للمطرب احمد كامل من كلمات وألحان أحمد كامل، هندسة صوت إسلام شيتوس، عازف جيتار جلهوم، عازف سكسفون محمد الشيخ، والكليب من إخراج إسلام هشام.

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