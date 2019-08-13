احمد كامل يطرح أغنية "مش شرط" ويتصدر تريند جوجل ويوتيوب (فيديو)
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:30 م
Advertisements
Advertisements
طرح الفنان الشاب احمد كامل، أغنيته الجديدة "مش شرط"، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، التي اقتربت من نصف مليون مشاهدة.
وتصدرت أغنية "مش شرط" للفنان احمد كامل قائمة تريندات "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من انطلاقها، وتصدرت أيضًا الأغنية الجديدة قائمة محركات البحث "جوجل"، بعد تحقيقها أكثر من 600 ألف مشاهدة.
ويذكر أن أغنية "مش شرط" للمطرب احمد كامل من كلمات وألحان أحمد كامل، هندسة صوت إسلام شيتوس، عازف جيتار جلهوم، عازف سكسفون محمد الشيخ، والكليب من إخراج إسلام هشام.
Advertisements
المزيد عن: مش شرط المطرب احمد كامل البوم احمد كامل الجديد اغنية مش شرط اغنية احمد كامل الجديدة احمد كامل
- "مبقتش أخاف" ضمن قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)
- بعد 2 ونصف مليون مشاهدة.. أحمد كامل يتصدر "يوتيوب" بأغنية "مبقتش أخاف" (فيديو)
- تعرف على عدد مشاهدات "مبقتش أخاف" بعد استمرار تصدرها ترند يوتيوب (فيديو)
- هذه الأغنية تحتل المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب!
- أحمد كامل يتصدر الـ"يوتيوب" ويتفوق على أصالة بـ"متزعليش" (صورة)
- بعد نجاحها.. "متزعليش" الأكثر رواجا بيوتيوب!
- "مش شرط" لأحمد كامل.. تتصدر يوتيوب بعد ساعات من طرحها
- بالفيديو.. أحمد كامل يطرح أغنية "مش شرط" رسميا عبر الـ"يوتيوب"
- الحزن والبكاء يسيطران على أبن الليل أحمد كامل في كليب "مش شرط"
- كلمات تسببت في حزن أحمد كامل إثناء تصوير كليب "مش شرط"