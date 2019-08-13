"فقر فني".. "الشرق" الإخوانية تواصل سرقة المحتوى الدرامي

دائما ما يرتبط اسمه بالفضائح، إنه الإخواني الهارب أيمن نور، الذي يرأس مجلس إدارة قناة "الشرق"، التي تواصل سرقتها لمحتويات الأعمال الفنية والدرامية، والتي جاء آخرها مسرحيتي "العيال كبرت وسك على بناتك".





مسرحية ريا وسكينة

قامت قناة "الشرق" المملوكة لأيمن نور، بالسطو على مسرحية "ريا وسكينة" دون الحصول على حقوق عرضها، وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق البث.





مباريات الأمم الإفريقية

فقبل أسابيع قليلة، أذاعت أجزاء من مباريات كأس الأمم الأفريقية، وحفل افتتاح البطولة، كما عرضت مسلسل "كفر دلهاب" دون الحصول على حقوق عرضه.





"فبراير الأسود"

تورطت قناة الشرق الإخوانية في واقعة سرقة جديدة للمحتويات الدرامية، بإذاعة فيلم "فبراير الأسود"، على شاشاتها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كفر دلهاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها أيمن نور، سرقت مسلسل "كفر دلهاب"، الذي أنتجته مجموعة إعلام المصريين، في شهر رمضان.





وأضاف "موسى"، أن القناة تهاجم مجموعة إعلام المصريين باستمرار، ولكن يسرقون حقوقها في عرض المسلسل، ولفت إلى أن المسلسل به إسقاط على جماعة الإخوان المسلمين، وفترة توليهم الحكم، ورغم ذلك عرضوه.



