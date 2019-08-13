محسن مرزوق : لا بد من محاسبة المسؤولين عن انقطاع المياه ومعاقبتهم

طالب محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بوجوب محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الانقطاع المتكرر للمياه الصالحة للشراب ما نغّص على التونسيين فرحة الاحتفال بالعيد في عديد المناطق، واعتبر مرزوق ما حدث نتيجة لفشل في التخطيط والإعداد والاستباق ويجب تحديد المسؤولين عنه واتخاذ إجراءات ضدهم.

مؤكدا في ذات الإطار بأن حزبه أدرج في برنامجه الإنتخابي سواء المتعلق بالرئاسية أو التشريعية وعلى رأس الأولويات موضوعي الماء والطاقة البديلة.

داعيا إلى وضع خطة وطنية استراتيجية للماء ضرورية وهي جزء أساسي من الأمن الوطني.