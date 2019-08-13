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الأهلي يجهز 3 نجوم لبيراميدز في غياب علي معلول

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:15 م
الأهلي يجهز 3 نجوم لبيراميدز في غياب علي معلول
معلول
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محمد الصو
 
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غاب علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريبات الجماعية للفريق المقامة الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

 

واكتفى علي معلول بأداء بعض التديبات التأهيلية الخفيفة داخل صالة الجيم  بينما أدى الثنائي رامي ربيعة ورمضان صبحي تدريبات تأهيلية على هامش تدريب اليوم.

 

 

وانتظم وليد سليمان لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى في الفترة الماضية بالتدريبات التأهيلية وجانب من تدريبات الكرة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر.

 

 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى الجولة ال 16 من منافسات بطولة كأس مصر.

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المزيد عن: وليد سليمان علي معلول بيراميدز الاهلي اخبار الاهلي
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