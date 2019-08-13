ضبط ٤٦ مخالفة تموينية في محال ومستودعات دمياط

شنت مديريتى التموين والطب البيطرى بدمياط، عدة حملات على المجازر ومحلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومدى صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين.





وقامت مديرية التموين أيضًا بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين وكذلك الأسعار المقررة حيث أسفرت الحملات التى تم تنفيذها خلال أيام عيد الأضحى المبارك عن تحرير ١٦ محضر لبعض المخابز و٢٢ محضر خلال المرور على الأسواق وكذلك عدد ٨ محاضر لمستودعات الغاز المخالفة بإجمالى ٤٦ محضر هذا بالإضافة إلى متابعة الموقف التموينى أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية.



