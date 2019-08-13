هكذا احتفلت ندى بسيوني بنجاح مسرحيتها الجديدة "حمام الست" في الإسكندرية

شاركت الفنانة ندى بسيوني، جمهورها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن سعادتها البالغة بنجاح عرضها الجديد والذي يحمل اسم "حمام الست"، والذي تم عر1ضه في الإسكندرية.





وغردت قائلة من خلال حسابها على تويتر: "بشكر جمهور اسكندرية الرائع لحفاوة الاستقبال وحضورهم المبهر لافتتاح مسرحية حمام الست في أول ليلة عرض كامل العدد في انتظاركم الليلة على مسرح بيرم التونسي" .





"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.





العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.



