بعد السيطرة على حريق شارع مصر.. محافظ الإسماعيلية يشيد بدور الحماية المدنية
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:34 م
هشام إسماعيل
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أشاد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بدور رجال وأفراد ادارة الحماية المدنية البواسل بالمحافظة ودور المواطنيين الشرفاء والأهالى الذين تلاحموا معهم وشاركوهم فى إخماد حريق شارع مصر الذى وقع بعد منتصف الليل فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وتفاعلهم مع الموقف بشكل وفير وانهاؤه فى زمن قياسى فى ظل ظروف غير عادية وإجازة العيد وتوفيقهم بالعناية الالهية وفضل المولى عز وجل فى عدم وقوع أى خسائر فى الأرواح.
وأشار الى أن هذا الموقف النبيل من المواطنيين يذكره بموقف أهالى ومواطنى مركز ومدينة القصاصين الجديدة منذ عدة أشهر قليلة وفى مقدمتهم نائبهم أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب حينما تصدوا بكل بسالة لاخماد حريق مروع.
كما أكد المحافظ أن هذا الموقف من الأهالى أنما يدل على عظمة شعب الإسماعيلية ومواطنيها، كما أشاد المحافظ بوعى الشعب الاسماعيلى الذى لا يلتفت الى أى مغرضين ممن يشعلون الفتنة ويبستغلون المصائب فى إشاعة البلبلة فى الرأى العام والترويج الاعلامى لأنفسهم.
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