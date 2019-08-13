الأهلي يتبرأ من سرقة نجم سبورتنج (مستند)
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:17 م
محمد الصو
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رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برِئاسة محمود الخطيب الاتهامات حول إجبار إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج السكندري على التوقيع للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويتسلح الأهلي في أزمته مع سبورتنج أن إيهاب أمين وقع على
عقود انتقاله ورغبة منه باللعب للمارد الأحمر، دون إجباره أو التحايل على ضمه بطرق
غير قانونية كما يثار.
وصرف الأهلي مبلغ مليونين و750 ألف جنيه عن طريق شيك بنكي
لنادي سبورتنج مقابل الصفقة.
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