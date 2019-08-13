إثيوبيا تثني بدعم الصين لبناء القدرات البشرية للأمة

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قدمت الصين اليوم الثلاثاء منحًا دراسية إلى 31 إثيوبيًا، مما سيتيح لهم متابعة التعليم العالي في الصين.



وقال وزير الدولة الإثيوبي للعلوم والتعليم العالي في إثيوبيا، صمويل كيفلي، متحدثًا عن شهادة تسليم مراسم تسليم مبنى السفارة الصينية، إن إثيوبيا والصين تربطهما علاقات تاريخية وتاريخية طويلة.



وقال وزير الدولة "في الواقع تتجلى هذه العلاقة في أشكال مختلفة من التعاون والآن في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وقد اكتسب هذا أعلى قوة دفع منذ الإصلاحات الأخيرة التي بدأتها بلادنا".



وقال "إن الصين كانت بالفعل شريكا رائعا ومفيدا في التعاون الثنائي بالنسبة لنا، وخاصة في مجال تنمية القدرات البشرية، لقد دعمت الصين جهودنا في تنمية الموارد البشرية من خلال توفير فرص تدريب قصيرة وطويلة الأجل على مدار السنوات العديدة الماضية"..



وقال وزير الدولة أيضًا أن حوالي 600 إثيوبي يتابعون دراستهم العليا، على مستوى الماجستير والدكتوراه في الصين.



كما أكد صموئيل مجددا على أن المنحة التي تقدمها الحكومة الصينية تلعب دورا هاما في زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين الصين وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين شعبي البلدين.



وبتسليم شهادات المنحة للمستفيدين، أعرب السفير الصيني في إثيوبيا، تان جيان، عن التزام الصين بمواصلة دعم مسعى إثيوبيا في تنمية رأس المال البشري.



وقال السفير "بالنسبة لي فإن الرابطة بين شعبينا هي أساس علاقاتنا... المزيد والمزيد من الصينيين يعرفون عن إثيوبيا وبالمثل يعرف المزيد والمزيد من الإثيوبيين عن الصين".