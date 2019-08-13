ارتفاع أسعار الذهب إلى 800 جنيه ..تجار "كانت على وشك التراجع"

قفزت أسعار الذهب المحلية اليوم بقيمة 20 جنيهًا؛ لتسجل ارتفاعات جديد بالتواكب مع زيادة أسعار الذهب العالمية ووصلها إلى اعلى مستويتها فى 6 سنوات.

وسجلت اسعار الذهب الجديدة نحو 604 جنيه للجرام بالنسبة لعيار" 18 جرام"، وراتفع سعر عيار" 21 جرام" إلى 705 جنيهًا للجرام، وزاد سعر "عيار24" إلى 805 جنيه مخترقة حاجز 800 جنيه لأول مرة.

ويرتبط تحديد سعر الذهب في مصر بخام الذهب بالبورصات العالمية أولًا، والذي يشهد ارتفاعات غير مسبوقة مع اقبال المستثمرون على حيازتة كملاذ امن للحروب التجارية، وثانيًا بسعر الدولار مقابل الجنيه.

وقال تجار ذهب لـ"لفجر"، إن اسعار الذهب كانت تتجه نحو الهبوط بعد هبوط الدولار أمام الجنيه إلى مستويات 16.5 جنيه من 18 جنيه سابقًا ، إلا أن تلك التراجعات لم تؤثر على هبوط سعر الذهب بسب الزيادة الكبيرة في أسعار خام الذهب التى فاقت قيمة التراجع في قيمة الجنيه.

وكانت أسعار الذهب قد بدأت تسجل ترجعات كبيرة منذ تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا أنها لم تستمر نتيجة لأرتفاع سعرخام الذهب العالمى.