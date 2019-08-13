رئيس مدينة ملوى يتابع تطورات المستشفى العام في أول زيارة ميدانية له.. (صور)





تفقد اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ومدينة ملوي جنوبي المنيا ومحمود عبد المعطي نائب رئيس مركز ومدينة ملوي مستشفى ملوى العام للتأكد من انضباط الخدمة وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة داخل صيدلية المستشفى وتواجد الطاقم الطبي وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.ويعد ذلك اول زيارة ميدانية قام بها « زقزوق» بعد تولية مسئولية رئاسة المجلس خلفا للواء عصام عبد الغني، ويأتي ذلك تنفيذا ً لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والوحدات الصحية، مع التأكيد على حسن معاملة المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة.أكد «زقزوق» خلال الزيارة، أن هناك متابعة مستمرة للمستشفى والوحدات الصحية على مستوى المركز لمتابعة مستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم، مشددا على تقديم كل سبل الرعاية للمرضى.وأوضح الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير المستشفي ملوي العام، الاحتياجات الأولية للمستشفي العام لضمان مستوي الخدمة المقدمة للوافدين علي المستشفي، لافتا آخر ما وصلت له تطورات المستشفي العام الحديدة، جاء ذلك أثناء تفقد «زقزوق» أعمال التشطيب بمستشفى ملوى الجديدة وشدد على سرعة الانتهاء فالميعاد المحدد لها، وشملت الجولة عدد من أقسام المستشفى منها وحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، وحدة الفيروسات الكبدية.