كفر الشيخ تتصدى للتعدي على الأراضي الزراعية بمختلف القرى والمدن

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نفذت مختلف الوحدات المحلية بكفر الشيخ، عددًا من حملات التصدى للإعتداء على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الذى وجه بالتصدى للتعديات وتحرير محاضر ومصادرة مواد البناء لدى المخالفين.



وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة كفرالشيخ، حيث تم إزالة 6 حالات تعديات زراعية بقرى الشمارقة، اسحاقة، الشيلان، عزبة العرب، والمنشة الغربية، والقنطرة البيضاء، بمشاركة الزراعة والأوقاف وأملاك الدولة، كما تابع طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، قيام تميم أبو زيد، رئيس قرية التفتيش، بمتابعة تنفيذ إزالة تعدى على الأرض الزراعية بالبناء بالبلوك الأبيض على مساحة ١٢٠م جمعية ناصر الشرقية بقرية عبدالمطلب التابعة للوحدة المحلية لقرية التفتيش بحضور الوحدة المحلية والزراعة وقوة من الشرطة، وقد تم تنفيذ الإزالة على اكمل وجه مع أخذ التعهد برجوع الارض لوضعها الطبيعي مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين.



وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، قيام رئيس قرية المنشأة الكبرى بمتابعة ازالة حالات تعدى بالبناء على الأرض الزراعية، وقد تم تنفيذ الإزالات على اكمل وجه وتسليم الموقع لجهة الولاية،، وتابع اللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية في جمعية الشهيد رياض في نطاق الوحدة المحلية لقرية المجد ٥٥ علي مساحة قيراط و٦ أسهم، وتم تنفيذ الازالة حتى مستوى سطح الأرض وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعدى.



ومن جانبه تابع المحاسب فادى شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، تنفيذ قرار ازالة على الأرض الزراعية والتابعة لجمعية الشرفاء على مساحة قيراط تقريبًا وتم تنفيذ الازالة حتى مستوى سطح الأرض وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعدى.



وشدد محافظ كفر الشيخ، على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية من المهد واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين.