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عاجل.. إدارة الكرة بالزمالك تختار المدرب الجديد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:12 م
عاجل.. إدارة الكرة بالزمالك تختار المدرب الجديد
الزمالك
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هاني عصام
 
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حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك اسم مدرب الفريق الجديد، والذي من المنتظر أن يتولى القيادة الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وعلم "الفجر الرياضي" أن إدارة الكرة بالزمالك اختارت مدربا صربيا ووصفته بالطموح ، لكنها ستنتظر موافقة رموز القلعة البيضاء القدامى وذلك خلال الاجتماع المرتقب بمقر النادي.

يذكر أن الإدارة كانت قد أعلنت أن هناك 6 مدربين وافقوا على تدريب الزمالك، وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد بعد الاجتماع الذي سيتم مع اللاعبين القدامى.

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