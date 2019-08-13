عاجل.. إدارة الكرة بالزمالك تختار المدرب الجديد

وعلم "الفجر الرياضي" أن إدارة الكرة بالزمالك اختارت مدربا صربيا ووصفته بالطموح ، لكنها ستنتظر موافقة رموز القلعة البيضاء القدامى وذلك خلال الاجتماع المرتقب بمقر النادي.





يذكر أن الإدارة كانت قد أعلنت أن هناك 6 مدربين وافقوا على تدريب الزمالك، وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد بعد الاجتماع الذي سيتم مع اللاعبين القدامى.



