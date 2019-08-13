"ولاد رزق 2" يتخطى الـ7 ملايين جنيهًا في ثاني أيام العيد

حقق فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها أمس الاثنين ثانى أيام عيد الأضحى، وبذلك يتصدر قائمة إيرادات أفلام العيد.





ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وضيوف الشرف غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

