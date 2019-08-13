ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ولاد رزق 2" يتخطى الـ7 ملايين جنيهًا في ثاني أيام العيد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:11 م
ولاد رزق 2 يتخطى الـ7 ملايين جنيهًا في ثاني أيام العيد
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
حقق فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها أمس الاثنين ثانى أيام عيد الأضحى، وبذلك يتصدر قائمة إيرادات أفلام العيد.


ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وضيوف الشرف غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان. 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية