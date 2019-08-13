ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغلق 22 منشأة غير مرخصة بالقليوبية 





ضبطت أجهزة مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، 542 كيلو جرام لمنتجات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة لمراقبة الأغذية، بإشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية، في إطار تكثيف الحملات بالمراكز، للتأكد من سلامة المنتجات وتنفيذ الشروط الصحية الغذائية.وجرى المرور على 103 منشأة لتصنيع وعرض وبيع اللحوم والثلاجات ومحلات جزارة، وسحب عينات 156 عينة من منتجات اللحوم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وضبطت الحملة 542 كيلو جرام لمنتجات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن كلاوي جاموس مجمد وجلود دواجن مجمدة وإعدام منتجات اللحوم 235 كيلو جرام، لتغير بخواصها الطبيعية.وجري تحرير 103 محضرا لمخالفة القرارات الوزارية، والتوصية بغلق 22 منشأة لإدارتها بدون ترخيص ونقص الاشتراطات الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.