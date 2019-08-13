البابا تواضروس يلتقي آباء خدمة بولس الرسول للكرازة المرقسية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع الآباء كهنة خدمة القديس بولس الرسول للكرازة في بلاد أفريقيا واسيا.

وحضر معهم المنسق العام لخدمة القديس بولس الأب القمص داود لمعي، الذي قدم عرضا مستفيضا عن نشاط هذه الخدمة وامتدادها الي اكثر من ثلاثين دولة، حيث تقدم خدمات طبية و تعليمية و اجتماعية متنوعة.





كما كانت هناك فرصة ليعرض كل كاهن او خادم او خادمة النشاط الذي يقوم به في محل خدمته، و كانت كلها اخبار سارة.





وانتهي اللقاء بالصلاة كما بدا، ثم تقديمبعض الهدايا و الكتب و أخذ الصور التذكارية مع الكهنة وأسرهم.





وفي سياق اخر، استقبل قداسته، نيافة الأنبا باخوم، المنتخب نائبا لشؤون الايبارشية البطريركية للاقباط الكاثوليك، ووفدًا من الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة وحضر فيه الأب يوسف أسعد والأب كيرلس نظيم، والأب برنابا فانوس، والإكليريكيّ ميشيل ألفي، وذلك لدعوة قداسته للمشاركة في مراسيم الرسامة الأسقفية.





وبدأ الحديث بين قداسة البابا تواضروس ونيافة الأسقف، بأن المحبة هي التي دائما تحركنا تجاه بعضنا بعضا، وأن هذا هو هدف السيد المسيح أن نكون واحدًا في المحبة التي أرادها الله منذ البدء.





كما تضمن اللقاء الحوار حول كيفية اختيار الكنيسة القبطية الكاثوليكية لأسقف أو ومطران.





وقدّم نيافة الأنبا باخوم تذكارًا يحتوي على شعار أسقفيته، مع الدعوة الشخصية لقداسة البابا لحضور الرسامة ودعوات أخرى للأساقفة والآباء الكهنة.



