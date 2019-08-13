خطوة مفاجئة من لاسارتي بشأن نجم الأهلي "المتألق"





وتأتي خطوة لاسارتي بعد أن تألق أحمد الشيخ أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.





وحل الشيخ بديلا في مباراة اطلع بره وسجله هدفا رائعا في رباعية الأهلي، ليفرض نفسه على التشكيلة الأساسية في المباريات القادمة.

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على منح أحمد الشيخ الفرصة للظهور مع القلعة الحمراء في المباريات المقبلة.