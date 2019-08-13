وزير الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحا مهرجان مسرح سيد درويش بالأسكندرية

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، 9 شخصيات سكندرية ساهمت فى اثراء الحراك الثقافى والفنى فى مصر والوطن العربى وذلك أثناء افتتاح فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية " والتى تنطلق فى الثامنة مساء الجمعة 16 اغسطس بحفل لفرقة بغدادى بيج باند.





أكدت "عبد الدايم" تواصل السعى لتحقيق محاور التنمية المستدامة ومنها ما يرتبط ببناء الانسان والمجتمع وذلك باتخاذ مسارات تعمل على تطوير الوعى والارتقاء بالوجدان وتتمثل فى الانشطة العديدة والمتنوعة التى تقام بمختلف محافظات مصر وتهدف الى جذب الجمهور خاصة الشباب باعتبارهم ذخيرة المستقبل، وأشارت ان مهرجان الاوبرا بمسرح سيد درويش يوجه الكثير من الرسائل التى تدعو الى انتقاء الفنون الجادة والهادفة المتضمنة الكثير من القيم النبيلة والمعانى السامية ، وقالت ان تكريم الشخصيات يأتى كاحد تقاليد الثقافة الراسخة فى رد الجميل والعرفان بجهود من طمح الى بناء الوطن عن طريق الابداع .





من جانبه نوه رئيس الأوبرا اأن مراسم حفل الافتتاح تبدأ بتكريم كل من سامى فتح الله والمهندس عبد الرحمن نصار عضوا مجلس امناء اوبرا الاسكندرية، اسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الاسبق، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى، مصمم الاستعراضات الكبير على الجندى ، الموسيقار محمد على سليمان، الدكتورة نيفين المحمودى المدير الفنى لاوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية، الفنان الكبير سمير صبرى، سامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية "، يليه حفل فنى لفرقة بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو مجدى بغدادى ويتضمن مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية الى جانب مختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز.





يشار أن فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش بالاسكندرية تستمر حتى الجمعة 6 سبتمبر وتضم 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادى بيج باند، مى فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، التونسية غالية بن على، محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.