ضبط عاطل قبل ترويجه 75 كيلو "بانجو" في العيد بالشرقية





ألقي مكتب مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، اليوم، القبض علي عاطل،قبل ترويجه 5 كليو من نبات البانجو في عيد الأضحي، وتم إحالته إلي النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.تلقي العميد عمرو رcوف، مدير البحث الجنائي بالشرقية، إخطارًا من العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية،، يفيد ورود معلومات سرية، للمقدم عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام عاطل بترويج كمية من مخدر البانجو، لتوزيعها في أيام عيد الأضحي.تمكنت مأمورية قادها المقدم عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، وقوة من المكتب، من ضبطه ويدعي" عمير س ع" 42 سنة عامل مقيم الرويسات التابعة لقرية السلام، وضبط بحوزته 30 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن 75 كيلو وبندقية بمبة أكشن وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالي، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.