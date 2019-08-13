مصرع شاب في حادث تصادم سيارة مع دراجته البخارية في قنا
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:23 ص
بسام عبدالحميد
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لقي شاب مصرعه، قبل قليل، إثر تصادم سيارة مع دراجة بخارية كان يستقلها، بالقرب من شركة السكر بمدينة نجع حمادي، شمالي قنا.
وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شاب في تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية كان يستقلها بالقرب من شركة السكر بمدينة نجع حمادي، شمالي قنا، ولم يستدل على أوراق ثبوتية بحوزته.
تم نقل الجثمان الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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