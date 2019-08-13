أسعار الذهب ترتفع في السعودية بقيمة 2 ريال في الجرام اليوم الثلاثاء 13-8-2019
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:13 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، ارتفاعات جديدة اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد
الاضحي تتراوح بين 1 إلى 2 ريال في الجرام، حيث أن تلك الزيادة تأتى في وقت تشهد فيه أسعار الذهب العالمبة ارتفاعات قوية.
وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق السعودية، لتصل إلى 183 ريال لـ"عيار 24"، و سجل سعر "عيار 21" 160 ريال للجرام، و"عيار 137.8 ريال للجرام، وسجل
سعر الجنيه الذهب 1286 ريال بزيادة 22 ريال عن سعر الأمس.
وجائت تلك الزيادة متأثرة بصعود السعر
العالمي لخام الذهب الذي يعتمد على تسعير الذهب في باقي الاسواق:
و بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر 6 سنوات؛ لتسجل زيدة 0.6 %
إلى 1526.90 دولار للأوقية.
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