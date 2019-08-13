ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الذهب ترتفع في السعودية بقيمة 2 ريال في الجرام اليوم الثلاثاء 13-8-2019

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:13 ص
أسعار الذهب ترتفع في السعودية بقيمة 2 ريال في الجرام اليوم الثلاثاء 13-8-2019
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements

سجلت أسعار الذهب في  المملكة العربية السعودية،  ارتفاعات جديدة اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الاضحي تتراوح بين 1 إلى 2 ريال في الجرام، حيث أن تلك الزيادة تأتى في وقت تشهد فيه أسعار الذهب العالمبة ارتفاعات قوية.

 

وارتفعت  أسعار الذهب في الأسواق السعودية،  لتصل إلى 183  ريال لـ"عيار 24"،  و سجل سعر "عيار 21" 160 ريال  للجرام، و"عيار 137.8 ريال للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 1286 ريال بزيادة 22 ريال عن سعر الأمس.

 

 وجائت تلك الزيادة متأثرة بصعود السعر العالمي لخام الذهب الذي يعتمد على تسعير الذهب في باقي الاسواق:

 

و بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر 6 سنوات؛ لتسجل زيدة 0.6 % إلى 1526.90 دولار للأوقية.

 

Advertisements
المزيد عن: سعر الذهب في السعودية سعر الذهب ثالث ايان عيد الاضحي ارتفاع اسعار الذهب العالمية ارتفاع اسعار الذهب أسعار الذهب العالمى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية