تفاصيل حريق المحلات التجارية في الإسماعيلية
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:58 ص
هشام إسماعيل
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية على حريق نشب فى فروشات الباعة الجائلين وعدد من المحلات التجارية، والذي استمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم.
وبدأت النيابة العامة بالإسماعيلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي في معاينة أثر الحريق، وتوجه رجال النيابة الكلية للوقوف على مسببات الحريق ومعرفة الخسائر الناتجة.
وكان اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد خالد كمال، مدير الحماية المدنية بالإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى عدد من فروشات الباعة الجائلين والمحلات التجارية بمنطقة شارع مصر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وسيارة التدخل السريع إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى شب بسبب ماس كهربائى، وأسفر الحريق عن إتلاف واجهة 4 محلات وبعض الفروشات الخاصة بالباعة الجائلين.
وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نتاج ماس كهربائي أدى إلى حدوث خسائر مالية كبيرة لكنه لم ينل من أي أرواح، وطالبت القوات أهالي المنطقة بإغلاق محكم لمحابس الغاز الطبيعي وغلق الأنوار والتكييفات حتى تمكنت من السيطرة على الحريق.
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