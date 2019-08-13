زيدان يرفض طلب بيريز.. ويحدد صانع ألعاب ريال مدريد في الموسم الجديد

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكر موقع "لو 10" الفرنسي إن ريال مدريد مازال يتمسك بضم النجم البرازيلي مما جعل النادى الباريسي يطلب أن يستغنى الريال عن لاعبه الإسبانى إيسكو مع مقابل مادى من أجل الموافقة على رحيل نيمار لصفوف مدريد.





وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد رفض ذلك مبرراً ذلك أن إيسكو هو اللاعب الوحيد الذى يستطيع أن يلعب فى مركز صناعة اللعب.





ويفاضل حالياً نادى باريس سان جيرمان بين كيلور نافاس أو تيبو كورتوا من أحل التنازل عن نيمار لريال مدريد.



