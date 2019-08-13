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مكياج برونزي ناعم بأسلوب إيرينا شايك.. طبقيه في السهرات

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:32 ص
مكياج برونزي ناعم بأسلوب إيرينا شايك.. طبقيه في السهرات
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يمكنك تطبيق مكياج برونزي ناعم على غرار أيقونة الجمال إيرينا شايك في السهرات والحفلات، وللحصول على المكياج البرونزي الأنيق جربي الأتي:

يعتمد هذا المكياج على ظلال العيون باللون البرونزي الهادئ، وتحديد داخل العين بالكحل الناعم، وأحمر الشفاه بلون النيود الطبيعي. 

ولإكمال الطلة، اعتمدي البلاش البرونزي الخفيف، بحيث تأتي البشرة بنغمات برونزية جذابة، كذلك استخدمي طبقة واحدة من الماسكارا ليكون المكياج متكاملاً وأنيقاً.

 
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