الطالع الفلكي الثّلاثَاء 13/8/2019.. بِدَايَة جَدِيدَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الخامسة و35 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر دخل القوس ، ويدخل الجدى فى السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّثْرَة من 11 أغسطس - 22 أغسطس.





اليوم 7 مِسرى قبطى، 13 آب رُومى، 12 ذِى الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - (إنتا بِتْسَدّأ فِالحَجَات دِى؟ دَنْتَا مُتعلّم) -وحيَاةْ خالتِكْ؟(محمد صبحى من مسرحية الهمجى-1985)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*هدية العيد ، كل عام وأنتم بخير

مع حلول كل عيد نرغب أن يكون العيد بداية جديدة لحياتنا وهذا المنطق موجود فى كافة ثقافات العالم، هذه بعض النّصائح فى تقاليد الفينغ تشوى الصينيّة القديمة ولابأس من إطلاعك عليها...

-تشققات وشروخ فى جدران المنزل: قد لانجد تلك التشققات بسهولة فى منازلنا الرّاقية لكن على أقل تقدير سنجد بعض الشّروخ فى الدّهان،الطلاء وتحدث بسبب عوامل الرّطوبة، إن شاهدت أحد تلك الخطوط الرقيقة طالعة ونازلة فى منزلك أو مكتبك فى العمل فهى إشارة لمرض أحد أفراد العائلة، قم سريعاً بعلاج الشروخ والتشققات وإزالة منظرها من المشهد واصطحب والدك أو كبير العائلة للطبيب لفحص طبى شامل"تشيك أب" فقط للإطمئنان.

-وجود شبكات العنكبوت فى أركان الأسقف: سارع بإزالتها فوراً فهى على أقل تقدير تتسبّب فى إستنشاقك لهواء غير نظيف، كلما زاد حجم بيت العنكبوت دلّ ذلك على وجود أسرة كبيرة للعنكبوت والذى أسرته فى حدّ ذاتها مأساة تقوم الأنثى بقتل الذكر ثم الأطفال بقتل الأم والأخوة بقتل بعضهم بعضا، لك تخيل تأثير منزل العنكبوت على منزلك.

-أوراق نباتات الزّينة ميّتة: عادةً ماتموت أوراق نبات الزّينة لتنبت أخرى، لكن إن وجدت أن الأوراق الميتة أكثر من 12 ورقة فهى علامة لأن تحمى نفسك من إفلاس بنكى مُحتمل، قم بشراء أسمدة مُقوّية على الفور للنبتة المعطوبة واستشر خبير زراعى، وخبير مالى أيضاً لنفسك.

-قم بتنظيف الأرضيّة تحت سريرك من الكراكيب ومسح الأرضيّة تحته بالماء والملح،الكراكيب ترسل طاقة سيّئة أثناء نومك وتزعج عملياتك العقلية الذهنيّة، قم بنقل المرايات أوتغطيتها فى غرفة نومك فهى تقوم بعكس حالتك و إرسال عكوسات ضدّك حتى أثناء نومك، مسموح بالمرايات فقط فى الحمّام.





-إدهن جدران منزلك بألوان برّاقة وحافظ عليها نظيفة لامعة وكأنّها شابّة ، بدّل الستائر القماشيّة بأخرى ذات شباك وخروم تسمح بدخول الضوء للغرفة،ركّب العديد من اللمبات وحافظ على وجود أحد تلك اللبمات مُضاءً باستمرار"سهّارى" ،إحرص على وجود مزهريّات فازات بها ورود مقطوفة حديثاً فريش كت ، فالورود الجافة الذّابلة أو الصناعيّة غير مرغوب بها لأنها تُعبّر عن شيئ ميّت، إستخدم ألوان زاهية لمفارش سرير نومك وابتعد عن الألوان البنيّة أوالقاتمة أو السوداء،حافظ على وجود شيئ متحرّك بالغرفة لتقليب طاقة الغرفة حتى لو كانت مروحة بطيئة الحركة (إن إنعدم وجود نافذة تدخل هواء نقى).





-الأشياء القديمة تربطك بالماضى وتُعبّرعن الماضى، من الأفضل أن يكون هذا الشيئ يربطك بذكريات سعيدة، إن كان هناك تى شيرت، بلوفر، بنطلون، حقيبة يد ،قطعة ملابس خاصّة،...إلخ قديمة لكنّها ترتبط معك بذكرى سعيدة أو عندما قمت بشرائها حدث لك حادث سعيد ، فالمطلوب هو قيامك بتجديد علاقتك بتلك القطعة، تنظيف القميص جيّداً أوإعادة تلميع للحقيبة الجلديّة وشّ الخيرعليك يبدو وكأنك تجدّد علاقتك مع شخص ذى نفوذ نافع ومفيد لك وبالتبعيّة تتجدّد علاقتك معه و تأثيره المفيد ولو نفسيّاً معك، تلازم غرض ما مع حدوث حدث سعيد يُسمّى فى علم النّفس بمبدأ الجيشتالط أو التلازم (قميص السّعد كان جزء من الكل/مناسبة نجاحك مثلاً).





-قُم بتزييت أبواب المنزل وإصلاح أى غرض عطلان من سباكة وكهرباء و نجارة و ساعة الحائط إن كانت لاتعمل،إحرص على وجود إضاءة كافية و استبدال اللمض المحروقة فوراً بأخرى جديدة ،المطبخ ،الحمامات،غرف النّوم، المعيشة..إلخ، لا تُهمل الزّوايا والأركان التى تنمو فيها البكتيريا بل قم بمسحها جيّداً وكأنك تقوم بإعطاء حمومة السنة لمنزلك بالكامل،بعض الزوايا تظل لسنين طويلة دون تنظيف لتجلب معها الحظ العاثر لذا تأكد من وصولك لأصعب المناطق وتنظيفها وتعقيمها بمواد التنظيف ذات الرائحة الجميلة والتخلص من أى أغراض لاقيمة لها أوأصبحت مهترئة أوحتى أصبح لها اللون الداكن المؤذى للعين.





-لا يجب إهمال الحالة الغازيّة للمنزل أو المكتب، عليك أن تقوم بحرق بعض قطع البخور غالية الثمن خاصّةً قبل وبعد إنتهاء الزيارات ، بعد حرق البخور ستشعر أن منزلك قد إستمتع بدُشّ سُخْن لتشعر وكأنه جديد وأنك تخلصت من أى آثار سلبيّة مُحتملة لعين حسود أو نفس ثقيلة قامت بترك أثر سيئ فى المنزل بعد إنتهاء الزيارة أو الإحتفال.

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فرحة الأعياد لاتعنى رفع الحواجز الأخلاقيّة ، إحترس من تراخٍ أخلاقى قد يتسبب لك فى حرج وتخفيض لمكانتك، إمْشِ عِدِل يحتار عدوّك فيك.





برج الثور: لا تتودّد مع الغرباء أو ترفع الحدود مع الأشخاص الجُدد ولاتتكلم إلا فى شئون الفن والرياضة ، بعيداً عن معلوماتك الخاصّة.

الجوزاء: التجمّعات العائليّة الكبيرة قد تستحضر خلافات قديمة، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة.





برج الأسد: فى لقاء مع أصدقاء أو أقارب لاداعى للبوح بكل خططك ومشاريع مُستقبلك، إحتفظ بها لنفسك ،عليك باتباع المثل القائل إشْتِرِ ولا تِبِعْشْ.





برج العذراء: لا تقدّم إقتراحات لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك ، أو إحراجك.





برج الميزان: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: الزحمة عدوّة الرحمة، إبتعد عن الأماكن المزدحمة والتشابك مع الدهماء ، لا تتواجد إلا بمكان يليق بك وبأسرتك.





برج القوس: مشاكلك العاطفية متزوجاً أم خاطباً قابلة للحل بمشيئة الله تَعَالى بالتفكيرالهادئ، دون تدخلات خارجيّة تصب الزيت على النار وتزيد المشكلة.





برج الجدى: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش التفكير المنطقى.





برج الدّلو: تَحَاشَ إزعاج محروم أو نَهْر شَحّاذ ، قليل من المال لفقير تغرس الطمأنينة بقلبك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: الفقراء والمحتاجين لهم نصيب من الفرحة على يديك بمشيئة الله تَعَالى ، بذلك تُشبع شعورك بالرضا عن نفسك أثناء إستمتاعك بفرحة العيد مع أسرتك.