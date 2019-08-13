رسالة نارية من الأهلي لرمضان صبحي وصالح جمعة





حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على تحذير الثنائى صالح جمعة ورمضان صبحى من افتعال أى أزمات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد حالة عدم الرضا والامتعاض التى ظهرت على الثنائى بعد استبدالهما فى لقاء "اطلع برّه".

وحرص مارتن لاسارتى على التوجه لمصافحة رمضان صبحى بعد استبداله إلا أن اللاعب استمر فى السير نحو الدكة دون رد التحية لمدربه، ما جعل الأخير يقوم بالشد من أزره ووضع يده على كتفه .

فيما عبر صالح جمعة عن غضبه برمى قميص التسخين الذى أحضره له عامل غرف خلع الملابس لارتدائه بعد خروجه لدكة البدلاء مباشرة.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.