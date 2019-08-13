رسالة منة شلبي لوالدتها في العيد

نشرت الفنانة منة شلبي صورة تجمعها بوالدتها الفنانة زيزي مصطفى، وذلك عبر صفحتها بموقع "انستجرام".









وعلقت "منة" على الصورة قائلة: "العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوا بخير وصحة وسعادة.. كل سنة وانتي أغلى واحدة في حياتي.. طيبة وجميلة.. وكل سنة وانتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم".









يشار إلى أن "منة" يعرض لها في سباق أفلام عيد الأضحى، فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي وخالد الصاوى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ولطفى لبيب وعب الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم، ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.