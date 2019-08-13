ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فريق شارموفرز فى الإسكندرية نهاية الأسبوع

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:58 ص
فريق شارموفرز فى الإسكندرية نهاية الأسبوع
فريق شارموفرز
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تشارك فرقة شارموفرز على مدار يومين فى حفلات لـجمهورها السكندرى، وذلك يومى الخميس والجمعة المقبلين فى الثامنة والنصف مساء.


واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام" والذي ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام".


الألبوم ضم أيضا أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى.


إضافة إلى ذلك أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية