أبرز 7 معلومات عن الشباب فى مصر (انفوجراف)









تحتفل دول العالم باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل عام، وذلك منذ إقراره من قِبل الجمعيّة العامة لمنظّمة الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1998، بوصفه يومًا دوليًا للشباب؛ ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، فضلًا عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب في كل أنحاء العالم.





ويحتاج الشباب إلى مساحات مأمونة؛ حيث يمكنهم الاجتماع، والمشاركة في أنشطة تتعلق باحتياجاتهم ومصالحهم المتنوعة، فضلًا عن المشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن أنفسهم بحرية.









وتستعرض "الفجـر" أبرز 7 معلومات عن الشباب فى مصر، وذلك من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بين العامين الماضى والحالى "2018، 2019".









1- يبلغ عدد الشباب فى الفئة العمرية 18-29 عام 20.2 مليون نسمة، بنسبة 21% من إجمالى السكان فىي مصر، 50.6% من هذا العدد للشباب ذكور، و49,4%، إناث.

2- نسبة مساهمة الشباب فى الفئة العمرية 18-29 عام في قوة العمل 41.8%.

3- نسبة حالات الزواج للذكور في الفئة العمرية 18-29 عام، 60,1%، مقابل 82,5% للإناث.

4- نسبـة إشـهادات الطلاق للذكور في نفس الفـئة العمرية، 21.1%، مقابل 40,9% للإناث.

5- تبلغ نسبة مستخدمى الإنترنت من الشباب 62%.

6- "فيس بوك، وتويتر"، من أهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب بنسبة 97.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت منهم.

7- 99.9% من الشباب لكل من الذكور والإناث في الفئة العمرية 18-29 عام، يستخدمون الهاتف المحمول.



