ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أبرز 7 معلومات عن الشباب فى مصر (انفوجراف)

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:29 ص
أبرز 7 معلومات عن الشباب فى مصر (انفوجراف)
Advertisements
طباعة
أسماء قورة
 
Advertisements


تحتفل دول العالم باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل عام، وذلك منذ إقراره من قِبل الجمعيّة العامة لمنظّمة الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1998، بوصفه يومًا دوليًا للشباب؛ ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، فضلًا عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب في كل أنحاء العالم.

ويحتاج الشباب إلى مساحات مأمونة؛ حيث يمكنهم الاجتماع، والمشاركة في أنشطة تتعلق باحتياجاتهم ومصالحهم المتنوعة، فضلًا عن المشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن أنفسهم بحرية.


وتستعرض "الفجـر" أبرز 7 معلومات عن الشباب فى مصر، وذلك من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بين العامين الماضى والحالى "2018، 2019".


1- يبلغ عدد الشباب فى الفئة العمرية 18-29 عام 20.2 مليون نسمة، بنسبة 21% من إجمالى السكان فىي مصر، 50.6% من هذا العدد للشباب ذكور، و49,4%، إناث.
2- نسبة مساهمة الشباب فى الفئة العمرية 18-29 عام في قوة العمل 41.8%.
3- نسبة حالات الزواج للذكور في الفئة العمرية 18-29 عام، 60,1%، مقابل 82,5% للإناث.
4- نسبـة إشـهادات الطلاق للذكور في نفس الفـئة العمرية، 21.1%، مقابل 40,9% للإناث.
5- تبلغ نسبة مستخدمى الإنترنت من الشباب 62%.
6- "فيس بوك، وتويتر"، من أهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب بنسبة 97.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت منهم.
7- 99.9% من الشباب لكل من الذكور والإناث في الفئة العمرية 18-29 عام، يستخدمون الهاتف المحمول.

أبرز 7 معلومات عن الشباب فى مصر (انفوجراف)
Advertisements
المزيد عن: معلومات عن شباب مصر عبدالفتاح السيسي شباب الوفد شباب العالم اليوم العالمي للشباب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية