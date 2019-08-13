كيف دافع أحمد إبراهيم عن زواجه من أنغام؟





نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مقطع فيديو، عبر حسابه على انستجرام، خلال من لقاء له مع برنامج "عرب وود"، يدافع خلاله عن نفسه بعد زواجه من الفنانة أنغام، ويوجه رسائل إلى منتقديه.





واضاف أحمد إبراهيم أن زواجه من أنغام أمر شخصي بحت، وأي شخص معترض على هذا الزواج هو لا يراه , ولم يؤثر على أولاده أو على علاقته بهم، وهم أهم شيء بالنسبة له ولا يهمه أي شخص آخر.





وأوضح أحمد إبراهيم ان تواجده في حفلات أنغام، بسبب حبه لسماع صوتها وحضور حفلاتها، ومن الطبيعي أن يساندها في كل مكان .





يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها ‏الأخير "حالة خاصة جدًا"، الذي تعاونا فيه معا.