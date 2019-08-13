تعليق ناري من مبابي بشأن احتمالية رحيل نيمار

أفاد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بأن الفريق سيختلف كثيرًا إذا رحل البرازيلي نيمار إلى برشلونة أو ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.





وقال مبابي في تصريحات لموقع جول العالمي :"طموحات باريس سان جيرمان ما زالت كبيرة لكننا يجب أن نصبح واقعيين، علينا انتظار ما سيحدث مع نيمار، الفريق سيختلف كثيراً بدون النجم البرازيلي لكننا سنسعى إلى تجاوز هذا الأمر بصحبة الجماهير".





واختتم مبابي تصريحاته قائلاً :"أريد أن يبقى نيمار برفقة باريس سان جيرمان، لا أريد أن يرحل عن فرنسا، الأمور تسير بيننا على ما يرام والجميع يحلم ببقاؤه هنا في الموسم الجديد".





وألمح الموقع العالمي أن مبابي لم يكن سعيداً عند مشاهدة نيمار في احتفالات الفوز بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على رين بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث حاول نيمار الانضمام إلى الصورة التذكارية للفريق المتوج باللقب لكن مبابي قام بدفعه بوضوح نحو الخارج.





وأشار الموقع العالمي إلى أن برشلونة وريال مدريد يتنافسان على نيمار لكن ريال مدريد متفوق في السباق بسبب قدراته المالية بالإضافة إلى العلاقات الجيدة مع باريس سان جيرمان منذ سنوات طويلة بعكس برشلونة.