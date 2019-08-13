بعدما حقق 100 مليون في أسبوع.. تراجع مؤشرات فيلم كوينتن ترانتينو الجديد

أشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى تراجع مؤشرات ايرادات فيلم Once Upon a Time in Hollywood، للمخرج العالمى كوينتن ترانتينو، التى وصلت لـ 100.5 مليون دولار فى الأسبوع الأول من طرحه محلياً داخل أمريكا الشمالية.





ومن المتوقع عرض فيلم ترانتينو الجديد فى الشرق الأوسط وجميع دول العالم بداية من نهاية الأسبوع الحالى، وتقدم مؤشرات ايراداته بعد طرحه فى أكثر من 4 آلاف شاشة عرض عالمياً.









الفيلم الجديد للمخرج العالمى كوينتين ترانتينو، تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.







