كريم قاسم يكشف عن سبب تأخر طرح الجزء الثاني من "ولاد رزق 2"

أكد الفنان كريم قاسم، أنه سعيد جدا بتقديم جزء ثان من "ولاد رزق 2"، وكشف عن سبب تأخر الجزء الثاني من الفيلم، وأنه يرجع إلى أن الفيلم طويل وبالتالي أخذ وقتا في التصوير فضلا عن مشاهد الأكشن الكثيرة التي يحتوي عليها الفيلم.









وأوضح "قاسم" أن أسابيع التصوير كانت كثيرة، فقد أستغرق تصوير ما يقارب من تسع أسابيع، وأنه من الممكن تقديم جزء ثالث وجزء رابع من "أولاد رزق".









وأكد أن الفيلم يواجه المنافسة قوية في موسم "عيد الأضحي المبارك" معتبرا أنها منافسة عظيمة للصناعة المصرية والسينمائية متمنيا نجاح جميع الأفلام المشاركة في "عيد الأضحي المبارك "لأن كل هذا النجاح يصب في مصلحة صناعة السينما المصرية مستشهدا بالسينمات العالمية مثل "هوليوود".









"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.