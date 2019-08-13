أحمد داود: دور "عاطف" فى "ولاد رزق 2" صعب جدا

عبر الفنان أحمد داود عن سعادته، عن تقديم جزء ثاني من "أولاد رزق" لما حمله الجزء الأول من نجاح وحب الجمهور، موضحا أن دوره في الجزء الأول كان عبارة عن تقديمه لشخصيتين معا وهما "عاطف ورجب".









وأشار داوود إلى أن شخصيته فى الجزء الثاني هي شخصية واحدة، وهى دور الفتي "العبيط" يدعى عاطف، مؤكدا صعوبة الدورعليه، ولكنه يتمني أن يكون قدمه بشكل ينال إعجاب الجمهور.









وأردف أن المنافسة بين الأفلام شئ جيدا جدا وأن كثرة الأفلام شئ رائع ويصب في صالح المشاهد والسينما المصرية التي نراها في السنوات الأخيرة تعود بشكل كبير إلي مكانتها إلتي تعودنا عليها.





وأضاف أنه قام بمشاهدة فيلم "الفيل الأزرق2" موكدا أنه جيد جدا ورائع وأنه نال أعجابه.





وحقق فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى ، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليوناً و400 ألف جنيه ، وذلك خلال 4 أيام عرض فى السينمات، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم ، وسجل "ولاد رزق 2"، ومنذ طرح الفيلم فى شباك التذاكر تتزايد ايراداته يومياً من 3 ملايين جنيه حتى 8 ملايين جنيه.







