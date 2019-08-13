عاجل.. إصابة شخصين وتهشم 3 سيارات في انهيار "سور" من الطابق السابع بالشرقية

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أصيب شخصان بكدمات وجروح بالغة بأنحاء مفرقة بالجسد، فيما تهشمت 3 سيارات، منذ قليل؛ إثر انهيار سور "بلكونة" بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق في محافظة الشرقية.



كان العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا بانهيار سور شرفة "بلكونة" بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بدائرة القسم.



وأسفر عن إصابة شخصين وتهشم 3 سيارات، وتم المصابين إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.