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مسؤول بالحركة الشعبية: مصر كانت مع الشعب السوداني في كل الأوقات

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:24 م
مسؤول بالحركة الشعبية: مصر كانت مع الشعب السوداني في كل الأوقات
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نعيم يوسف
 
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عقد وفدي الجبهة الثورية السودانية، وقوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، مؤتمرا صحفيا بمصر، عقب المحادثات التي تمت بينهما في القاهرة.

وأكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، مدني عباس، في المؤتمر الذي بثته قناة "Extra News" الفضائية، على أن اجتماعات القاهرة مستمرة والهدف منها إشراك الجبهة الثورية ضمن اتفاق السلام بالسودان، مشددا على أن الحوار مع الجبهة الثورية إيجابي وبناء.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، ياسر عرمان، عن شكره للقيادة في مصر والشعب المصري الذين كانوا مع الشعب السوداني في كل الأوقات، وهذا الاجتماع مهم لأنه أدخل بلد مهم مثل مصر في قضايا السودان، في وقت به اهتمام إقليمي متزايد من الدول الإقليمية في المنطقة، وسوف يلتقون مع كل دول الجوار.
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