مسؤول بالحركة الشعبية: مصر كانت مع الشعب السوداني في كل الأوقات
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:24 م
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
عقد وفدي الجبهة الثورية السودانية، وقوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، مؤتمرا صحفيا بمصر، عقب المحادثات التي تمت بينهما في القاهرة.
وأكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، مدني عباس، في المؤتمر الذي بثته قناة "Extra News" الفضائية، على أن اجتماعات القاهرة مستمرة والهدف منها إشراك الجبهة الثورية ضمن اتفاق السلام بالسودان، مشددا على أن الحوار مع الجبهة الثورية إيجابي وبناء.
من جانبه، أعرب نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، ياسر عرمان، عن شكره للقيادة في مصر والشعب المصري الذين كانوا مع الشعب السوداني في كل الأوقات، وهذا الاجتماع مهم لأنه أدخل بلد مهم مثل مصر في قضايا السودان، في وقت به اهتمام إقليمي متزايد من الدول الإقليمية في المنطقة، وسوف يلتقون مع كل دول الجوار.
Advertisements
المزيد عن: مصر القاهرة السودان الحرية والتغيير
- "عرمان": تفاؤل كبير في اجتماعات أديس أبابا بين "الثورية" و"التغيير"
- مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة السودانية في أديس أبابا
- مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة السودانية في أديس أبابا
- إثيوبيا تحبط مؤامرة قطرية لإفشال مفاوضات السودان
- توافق بين "الحرية والتغيير" والجبهة الثورية على التمثيل في المجلس السيادي السودانى
- قطر تواصل مخططاتها التخريبية لإجهاض المفاوضات بالسودان
- توافق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على التمثيل في المجلس السيادي بالسودان
- لـ"حلحلة القضايا الخلافية".. القاهرة تستضيف وفدا من الجبهة الثورية السودانية
- السودان.. لقاء بين الجبهة الثورية وقوى الحرية بالقاهرة
- "تقدم طفيف" بمحادثات الفرقاء السودانيين في القاهرة