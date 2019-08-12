مسؤول بالحركة الشعبية: مصر كانت مع الشعب السوداني في كل الأوقات

عقد وفدي الجبهة الثورية السودانية، وقوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، مؤتمرا صحفيا بمصر، عقب المحادثات التي تمت بينهما في القاهرة.





وأكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، مدني عباس، في المؤتمر الذي بثته قناة "Extra News" الفضائية، على أن اجتماعات القاهرة مستمرة والهدف منها إشراك الجبهة الثورية ضمن اتفاق السلام بالسودان، مشددا على أن الحوار مع الجبهة الثورية إيجابي وبناء.



