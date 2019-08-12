كاراجر يتوقع بطل الدوري الإنجليزي.. ليس ليفربول !
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:38 م
عمر عبدالعزيز
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كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراجر عن توقعاته للتوب فور هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مقاله له بصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية.
وقال جاراجر: "مانشسترسيتي أقوياء جداً ومع بيب جوارديولا هم في القمة لذا أتوقع فوزهم باللقب، أما ليفربول فسوف ينافس بقوة مثل الموسم الماضي".
وأضاف أسطورة الريدز بقوله: "توتنهام كان من المهم جداً إبقاء ماوريسيو بوتشيتينيو لينافسوا".
وأكمل: "أرسنال ؟ أعتقد صفقاتهم سوف تُحسّنهم وسيكونون ضمن التوب فور، على عكس مانشستر يونايتد وتشيلسي، الذين لن يكونا ضمن التوب فور هذا الموسم".
ووضع كاراجر ترتيبًا للبطولة جاء على النحو التالي:
1- مانشسترسيتي
2- ليفربول
3- توتنهام
4- أرسنال
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