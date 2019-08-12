ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كاراجر يتوقع بطل الدوري الإنجليزي.. ليس ليفربول !

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:38 م
كاراجر يتوقع بطل الدوري الإنجليزي.. ليس ليفربول !
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراجر عن توقعاته للتوب فور هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مقاله له بصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية.

وقال جاراجر: "مانشسترسيتي أقوياء جداً ومع بيب جوارديولا هم في القمة لذا أتوقع فوزهم باللقب، أما ليفربول فسوف ينافس بقوة مثل الموسم الماضي".

وأضاف أسطورة الريدز بقوله: "توتنهام كان من المهم جداً إبقاء ماوريسيو بوتشيتينيو لينافسوا".

وأكمل: "أرسنال ؟ أعتقد صفقاتهم سوف تُحسّنهم وسيكونون ضمن التوب فور، على عكس مانشستر يونايتد وتشيلسي، الذين لن يكونا ضمن التوب فور هذا الموسم".

ووضع كاراجر ترتيبًا للبطولة جاء على النحو التالي: 

1- مانشسترسيتي
2- ليفربول
3- توتنهام
4- أرسنال
Advertisements
المزيد عن: مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ليفربول جيمي كاراجر توتنهام تشيلسي الدوري الانجليزي ارسنال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
2
x
17:40
3
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
1
x
21:00
2
الاتحاد - السعودية