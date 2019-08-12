النفط يقلص الخسائر عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين

قلصت أسعار النفط خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، وتأثرت الأسواق العالمية سلباً في الأسبوع الماضي بالتطورات التجارية، في حين أضافت الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط.





وفقد الذهب الأسود حوالي 20 بالمائة من قيمته مقارنة بالقمة المسجلة في أبريل الماضي.





وذكر جولدمان ساكس في مذكرة يوم الأحد نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن المخاوف المتعلقة بأن تؤدي الحرب التجارية إلى ركود اقتصادي قد تزايدت.





واستبعد البنك الأمريكي عدم إبرام اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020.





وقالت وكالة الطاقة الدولية أن الإشارات المتصاعدة حول تباطؤ الاقتصاد وتكثيف النزاعات التجارية تسببت في أن ينمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.





وخفضت بناءً على ذلك الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.





وبالنسبة لنشاط التنقيب عن الخام، والذي يعطي إشارة حول إنتاج النفط الأمريكي، فإن منصات التنقيب بالولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السادس على التوالي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 0.8 بالمائة ليصعد إلى مستوى 54.93 دولار للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 53.54 دولار.





وبحلول الساعة 6:26 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر عند مستوى 58.51 دولار للبرميل، ليمحو خسائره التي سجلها في وقت سابق من التعاملات.





وكان خاما برنت ونايمكس شهدا خسائر بنحو 5 و2 بالمائة على الترتيب في الأسبوع الماضي.